Россия в разы увеличила поставки зерна в Китай

С января по апрель Россия увеличила поставки зерна в Китай почти в 20 раз. Об этом со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.

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Согласно данным таможенной статистики Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, за четыре месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн. Суммарно поставки оцениваются в 25,2 миллиона долларов — это в 19,4 раза больше, чем показатели прошлого года. В общей сложности за весь период государство нарастило внешние закупки пшеницы на 3,5 процента, до 6,2 миллиона тонн.

Ранее в ГТУ отмечали, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза год к году и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Для сравнения, в 2022 году доходы России от продажи зерновых в КНР оценивались в 87,4 миллиона.

По итогам 2023-го КНР нарастила закупки пшеницы из РФ до 35 миллионов долларов (в 2022-м — 2,7 миллиона), ячменя — до 110,2 миллиона (годом ранее — 18,1 миллиона), кукурузы — до 91,7 миллиона (в 2022-м — 29,7 миллиона).

В марте стоимость контрактов российскую пшеницу начала расти. Если в начале года зерно оценивалось на уровне в 242 доллара за тонну, и позднее цены падали, то с началом весны экспортные цены пробили психологическую отметку в 200 долларов за тонну. В 2024 году, по прогнозам экспертов, мировые запасы злакового зерна снизятся до минимума за девять лет, что приведет к дальнейшему росту цен. Ситуацию с прогнозированием усложняет тот факт, что западные трейдеры после ухода из России не имеют доступа к осмотру полей.