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В Гознаке назвали причины возвращения купюр номиналом пять и десять рублей

Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.

В Гознаке объяснили возвращение мелких купюр
© РИА Новости
«Просто по заказу Банка России вернулись к выпуску этих банкнот, к печати. И, соответственно, это объясняется просто: на сегодня нужно обеспечить размен. Есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках, в крупных городах», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

По словам специалиста, использовать монеты в настоящее время иногда затруднительно — большие объём и вес.

«Банкноты в этом смысле удобнее»— с, казал Трачук.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений более чем на 150 млрд рублей на ПМЭФ.

Экономика
Аркадий Трачук
Гознак
Банк России
ПМЭФ-2024