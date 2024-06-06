В России предложили отменить НДС на вино

Вице-президент компании Simple Group Анатолий Корнеев предложил освободить отечественное вино от налога на добавленную стоимость. Свою инициативу он озвучил на ПМЭФ-2024, передает РБК.

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Речь идет о сумме в 50-55 миллиардов рублей, уточнил спикер. Однако российскому бюджету будет не сложно ее компенсировать, уверен он.

Действующие акцизы и пошлины приводят к повышению стоимости вина, из-за чего объемы его потребления в стране регулярно уменьшаются, заключил вице-президент Simple Group.

Одним из возможных способов решения проблемы Корнеев назвал увеличение акциза на пиво. Стоимость одной бутылки в таком случае вырастет незначительно, на 10-20 рублей, предположил выступающий. Потребители таким образом не ощутят большой разницы, а виноделы смогут остаться в ценовом сегменте, который доступен для покупателей, подытожил он.

Ранее в России сообщили об исчезновении дешевых вин из Европы. По словам президента Х5 Group Екатерины Лобачевой, напитки стоимостью до 500 рублей постепенно исчезают с полок магазинов в стране.