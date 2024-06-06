Глава Гознака объяснил, зачем вернули купюры 5 и 10 рублей

Возврат купюр номиналом в 5 и 10 рублей в оборот необходим для удобства граждан и обеспечения размена. Как сообщает газета «Известия», об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

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Он отметил, что использование монет затруднительно из-за большого веса и объема. Особенно эта ситуация заметна в регионах, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках.

«Использовать монеты в нынешних условиях, особенно в некоторых регионах Дальнего Востока, Севера, в регионах, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, иногда затруднительно, потому что и объем большой, и вес большой с точки зрения монет. Банкноты в этом смысле удобнее», — сказал Трачук.



Глава «Гознака» отметил, что при проработке купюр был учтен опыт с обновлением банкноты в 1000 рублей. Ее Центробанк отозвал из-за проблем с дизайном.

Напомним, что купюры номиналом в 5 и 10 рублей начали печатать в марте 2023 года. Ранее купюры были выведены из печати из-за их быстрого износа. Новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок.