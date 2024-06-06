Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил назвать новый сухопутный коридор в Крым из Геническа по Арабатской косе Таврией на Петербургском международном экономическом форуме.

"На деловом завтраке с представителями бизнеса обсудили предложение от группы компаний по реализации проекта строительства автомобильной дороги от города Геническа по Арабатской стрелке. <…> Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал он в своем Telegram-канале.



Губернатор напомнил, что идея этого проекта возникла в 2023 году, и сейчас появилась возможность его практической реализации.

"Открытие еще одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики", - добавил он.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.