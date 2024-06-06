Мурашко рассказал, готова ли РФ к приходу птичьего гриппа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об успешном выстраивании системы оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в России, передает ТАСС.

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Муршако выступил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, власти РФ готовы реагировать на появление случая заражения птичьим гриппом.

«У нас выстроена система диагностики и оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом. Готовность к этому есть», - подчеркнул министр.



Ранее стало известно о том, что в мире произошел первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Соответствующее объявление сделала Всемирная организация здравооохранения (ВОЗ). Инфицирование зафиксировали в Мексике. При этом в ВОЗ расценили риск дальнейшего распространения болезни среди людей как низкий.

Также ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что что странам следует усилить наблюдение за штаммом птичьего гриппа A (H5N1). Однако он подчеркнул, что на данный момент признаков широкого распространения этого типа вируса нет.