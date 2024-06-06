Греф допустил повышение ключевой ставки

Ждать смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России не следует, есть вероятность повышения ставки. Об этом в четверг, 6 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

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— Ставка будет как минимум сохранена, — сообщил Греф.



По его словам, тренд на инфляцию пока что держится, и он выше ожиданий ЦБ РФ. Оснований для снижения ключевой ставки пока не наблюдается. Однако по словам главы Сбербанка, присутствуют признаки повышения ключевой ставки. Он добавил, что ЦБ РФ принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывание событий является «неблагодарным делом», сообщило РБК.

4 июня директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко сообщил, что к началу июня текущая экономическая ситуация может привести к увеличению ключевой ставки Банка России до 17 процентов. Возможность оставить показатель на текущем уровне или увеличить его на 200–300 базисных пунктов будет обсуждаться на заседании Центробанка.

Также аналитик Алексей Линецкий рассказал «Вечерней Москве», стоит ли брать сейчас ипотеку, ведь 2024 год может стать как лучшим, так и худшим в финансовых решениях.