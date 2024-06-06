На ПМЭФ приготовились к атакам хакеров

В день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным ожидается большое число DDoS-атак. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на гендиректора компании ГК «Солар» Игоря Ляпунова.

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Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина начнется в пятницу примерно в 14-15 часов. Ляпунов подчеркнул, что «как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие».

«Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно», — отметил Ляпунов.



По его словам, в 2024 году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра компании StormWall сообщило, что в октябре-ноябре 2023 года количество DDoS-атак, совершаемых на телеком-сферу, выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.