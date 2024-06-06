Венгрия не будет снимать ограничения на импорт зерна из Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Венгрия не собирается снимать ограничения на украинское зерно», — заявил Сийярто на экономическом форуме.



Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он сообщил, что страна не откажется от выгодных поставок российских газа и нефти из-за давления Запада.

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Кроме того, глава МИД Венгрии добавил, что страна обеспокоена заzвлениями о ядерных ударах других стран в Европе. Также он отметил, что венгерская сторона не одобряет идею отправки военных инструкторов Франции в Киев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сократил импорт украинского зерна более чем на 20%. В особенно закупки уменьшили Румыния, Франция и другие страны.