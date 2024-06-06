Скотт Риттер выступит на ПМЭФ, несмотря на "недопуск" в Россию

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер сможет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) после того, как ему не разрешили покинуть США. Об этом сообщает Russia Today.

© РИА Новости

Ранее Риттер сообщил, что не смог вылететь на ПМЭФ в Россию, так как в США его сняли с рейса и конфисковали паспорт. По словам бывшего разведчика, полицейские объяснили это решение «приказом Госдепартамента».

Скотта Риттера сняли в США с самолета на пути в Россию на ПМЭФ-2024

Позже Риттер сообщил, что все же сможет принять участие в сессии Russia Today на ПМЭФ благодаря «чудесам современных технологий». Недопуск на рейс он назвал попыткой «заглушить его голос».

«Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», - подчеркнул Риттер.



Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема форума 2024 года получила название «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».