Росстат рассказал, как изменилась цена на картофель с начала года

Цены на картофель с начала года выросли на 49,7 процента, но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него снизился на 6,86 процента. Информация об этом указана в докладе Росстата об оценке индекса потребительских цен.

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Неделей ранее рост цен на картофель составлял 9,9 процента. Общее число плодоовощной продукции за период с 28 мая по 3 июня подешевело на 0,2 процента.

Из статистических данных следует, что огурцы стали дешевле на 6,03 процента, а помидоры — на 6,97 процента.

Однако наблюдается повышение цен на ряд популярных продуктов. Специалисты сообщили о росте цен на яблоки — прирост составил 3,2 процента, моркови и столовой свеклы — на 2,7 процента, репчатого лука — на 2,6 процента, следует из документа.

28 мая доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил, что стоимость окрошки в России за 2024 год выросла на 9,3 процента. Это связано с увеличением цен на все ингредиенты из-за положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения.