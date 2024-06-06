Назван процент российских фирм, у которых есть партнеры в БРИКС
У большинства крупных российских фирм есть партнеры в странах БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, презентованные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Доля таких компаний составила 61%, показал мониторинг. При этом среди крупных компаний, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80%).
«В каждой второй компании (52%) сообщили, что экспортируют в страны БРИКС, столько же (57%) рассказали, что импортируют из указанных стран. В значительной мере импортом из стран БРИКС занимаются крупные компании - 70%», - пишет агентство.
Ранее главный исполнительный директор организации Кирилл Дмитриев заявил, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил за создание совместной инвестиционной платформы стран БРИКС. Это позволит членам организации активнее инвестировать в экономики своих партнеров, отметил он.