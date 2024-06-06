Назван процент российских фирм, у которых есть партнеры в БРИКС

У большинства крупных российских фирм есть партнеры в странах БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, презентованные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Доля таких компаний составила 61%, показал мониторинг. При этом среди крупных компаний, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80%).

«В каждой второй компании (52%) сообщили, что экспортируют в страны БРИКС, столько же (57%) рассказали, что импортируют из указанных стран. В значительной мере импортом из стран БРИКС занимаются крупные компании - 70%», - пишет агентство.



Ранее главный исполнительный директор организации Кирилл Дмитриев заявил, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил за создание совместной инвестиционной платформы стран БРИКС. Это позволит членам организации активнее инвестировать в экономики своих партнеров, отметил он.