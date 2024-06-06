Участники ПМЭФ- 2024 получили свежий номер журнала «Бизнес Дневник»
Новый номер делового издания Петербурга представили на Петербургском международном экономическом форуме. Выпуск журнала посвящен форуму, который проходит с 5 по 8 июня 2024 года в выставочном центре «Экспофорум».
В свежем номере «Бизнес Дневника» анализируются основные темы и тренды ПМЭФ-2024, рассматриваются выступления ключевых спикеров и приводятся комментарии экспертов. Читатели найдут в журнале эксклюзивные материалы о новых инвестиционных проектах, промышленных инициативах и тенденциях развития различных отраслей.
— Мы гордимся тем, что представляем свежий номер именно на ПМЭФ-2024, — говорит главный редактор издания Кирилл Смирнов. — Это крупнейшее экономическое событие в мире, и наш журнал предоставляет читателям уникальную возможность быть в курсе всех важнейших событий и дискуссий форума».