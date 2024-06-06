ЦБ в день рождения Пушкина выпустил монету "Сказка о царе Салтане"

Банк России в день рождения поэта Александра Пушкина выпустил в обращение памятную серебряную монету "Сказка о царе Салтане". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

© Российская Газета

Монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм и выпущена тиражом 5 тысяч единиц.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2024 г.".

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения героев сказки А.С. Пушкина - князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря; по окружности имеются надписи: вверху - "Легенды и сказки народов России", внизу слева - "Сказка о Царе Салтане".