Изъятые в доход государства активы решили продавать

Активы, которые были переданы в казну по решениям судов, планируют реализовывать. Такой информацией поделился глава Минфина Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума, передает «Коммерсант».

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Силуанов обратил внимание на то, что данным вопросом займется Росимущество. Вместе с тем, по его словам, если права собственности подлежат сомнению, о инвестклимате в стране говорить не приходится.

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — подчеркнул министр.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут изъять замороженные российские активы в одностороннем порядке. По его словам, такое решение нужно согласовать с союзниками.