Власти оценили риски изъятия акций в пользу государства

Главы Минфина и Центробанка РФ Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина обсудили на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дальнейшую судьбу изъятых в доход государства активов. Их оценки связанных с ситуацией рисков привел «Коммерсантъ».

Силуанов, отвечая на прозвучавший на мероприятии вопрос, связанный с решением суда об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства заверил, что собственность будут реализована и не останется казенной.

В свою очередь глава ЦБ, обращаясь к министру финансов, обратила внимание на то, что вопрос состоит не в передаче изъятого в частным владельцам, а в том, что меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей.

«После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», — сказала она.



В ответ Силуанов подчеркнул, что если права собственности подлежат сомнению, об инвестклимате говорить сложно, а также выразил надежду на принятие судом взвешенного решения.

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную 30 годами ранее приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Центробанк обжаловал это решение Арбитражного суда Пермского края в апелляции.