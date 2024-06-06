Названы три важнейшие задачи для российской экономики

Российская экономика является устойчивой из-за ряда факторов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передают «Ведомости».

© РИА Новости

На ситуацию положительно влияют макроэкономическая стабильность, создание класса розничных инвесторов,

разработка инструментов поддержания финансовой стабильности, а также запуск программы оздоровления банковской системы, подчеркнула председатель регулятора. По ее словам, после ухода иностранных инвесторов, повысилось значение инвесторов розничных.

«В 2018 году у нас было 100 тысяч людей, которые вышли на рынок капитала. Сейчас их 3,8 млн человек», — подчеркнула Набиуллина.



По словам председателя ЦБ, ценовая стабильность является одной из ключевых задач, которые стоят перед экономикой России, передает РБК. Но, как уточнила она, есть еще три приоритета в работе. Речь идет о развитии рынка капитала, обеспечении открытости экономики и удержании лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, пояснила Набиуллина.

Путин заявил о неспособности санкций подорвать экономику России

Ранее генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что темпы роста экономики РФ замедлятся по итогам 2024 года до 2,5%.