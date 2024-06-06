Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о готовности применить ядерное оружие и высказался о НАТО. Выступление главы России стало одной из главных тем в зарубежных СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Страной - гостем ПМЭФ-2024 выступил Оман. Накануне на полях форума президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию для представителей мировых информационных агентств.

Родословное древо Путина представлено на ПМЭФ

Издание France 24 обратило внимание на то, что встреча с журналистами состоялась в новой глобальной штаб-квартире «Газпрома» - 81-этажном небоскребе с видом на Финский залив.

«Хотя встречи с журналистами были частью предыдущих сессий, Путин не отвечал на вопросы западных журналистов на мероприятии в Санкт-Петербурге с момента отправки войск на Украину. А в прошлом году журналисты из стран, которые Россия считает недружественными, включая США, Великобританию и Европейский Союз, не были приглашены», - отмечается в статье.



В ходе встречи президент России Владимир Путин заявил, что действия Запада еще больше подрывают международную безопасность и могут привести к «очень серьезным проблемам», обратило внимание Sky News.

Российский лидер также заявил о готовности Москвы применить ядерное оружие, если она увидит угрозу своему суверенитету, и призвал ознакомиться с ядерной доктриной страны.

«Почему-то на Западе верят, что Россия никогда не воспользуется ядерным оружием», - сказал он.



Еще одно французское издание – газета Le Monde – в свою очередь отметила слова Владимира Путина о западных военных инструкторах на Украине.

«Западные военные инструкторы присутствуют на территории Украины и, к их несчастью, несут потери. США и европейские государства предпочитают хранить молчание», — привела она высказывание президента России во время встречи с прессой, организованной на полях Петербургского экономического форума.



При этом, по данным издания, Франция недавно заявила, что рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для ускорения подготовки украинских солдат. Однако «ни один союзник Киева не сообщил о присутствии своих военных на Украине», подчеркивается в статье.

Журналисты ежедневной деловой газеты Германии Handelsblatt заметили, что глава России назвал опасения по поводу нападения на страны НАТО «бредом». Однако, по их словам, «его авторитет не в лучшей форме».

При этом южнокорейские СМИ в своих публикациях про встречу Путина с главами мировых информагентств отметили, что российский лидер «показал сравнительно примирительную позицию по отношению к Республике Корея, протянув оливковую ветвь». Об этом, в частности, написала газета «Чосон ильбо», отмечает ТАСС.

«Его подход к Сеулу отличался от «холодной реакции» на вопрос об отношениях с Японией», - заметили журналисты газеты.



Южнокорейское агентство Рёнхап также подчеркнуло, что Владимир Путин «впервые публично дал положительную оценку Республике Корея в связи с вопросом о поставках вооружений Украине».