Инвесторы проявляют активный интерес к экономике РФ

Интерес инвесторов к российской экономике активно увеличивается. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

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Дмитриев утверждает, что экономика РФ «значимо опережает большинство ведущих стран». Он выразил надежду на то, что Банк России на предстоящем в пятницу заседании снизит ключевую ставку. По словам главы фонда, «если она выше, чем рентабельность бизнеса, то в реальный сектор сложно вкладывать, и многие просто размещают средства в финансовых инструментах».

Он отметил, что РФПИ уже вернул государству объем средств, который более чем вдвое превышает размер инвестиций, вложенных государством. Дмитриев подчеркнул, что с учетом выплаченных компаниями РФПИ налогов в бюджет РФ средства государства были приумножены более чем в четыре раза, а с учетом текущей стоимости портфеля РФПИ — более чем в пять раз.

Ранее стало известно, что Россия оказалась в четверке крупнейших мировых экономик. Согласно обновленным оценкам ВВП стран по паритету покупательной способности, которые были представлены Всемирным банком, России удалось обогнать в этом вопросе целый ряд стран, среди которых Япония и Германия. Член экспертного совета молодежного парламента при Государственной думе РФ Николай Петров заявил «Известиям», что страна смогла выйти на четвертое место в рейтинге за счет эффективного использования своих природных ресурсов.