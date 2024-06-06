В России назвали аргумент в пользу снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в среднесрочной перспективе поможет привлечь инвестиции в реальный сектор российской экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит РБК.

В свою очередь, привлечение инвестиций в реальный сектор, как уточнил Дмитриев, поспособствует развитию и росту российского бизнеса. По этом причине ряд отечественных компаний надеются на снижение ключевой ставки в обозримом будущем.

В среднесрочной перспективе, добавил он, крайне важно, чтобы ключевая ставка стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе российской экономики. В противном случае этот сегмент рынка перестанет быть привлекательным для вложений. Это объясняется тем, что при таком раскладе компаниям будет сложнее брать новые кредиты.

«Без этого (снижения ключевой ставки ЦБ — прим. «Ленты.ру») финансовый поток в реальный сектор ограничен», — резюмировал Дмитриев.



Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отраслевых экспертов спрогнозировало сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне в 16 процентов годовых по итогам ближайшего заседания совета директоров регулятора, которое состоится 7 июня. Переходу к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП), по мнению аналитиков, может помешать ряд факторов, включая ускорение инфляции и высокие темпы корпоративного и потребительского кредитования в стране.