Водка и коньяк подорожают в России

Цены на водку, коньяк и бренди поднимутся на 10–15 % во второй половине 2024 года в зависимости от бренда. Об этом сообщила доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Помимо высокой инфляции, на это повлияют и другие факторы: рост издержек производителей (стоимость сырья, энергоресурсов, логистики), увеличение акцизов и налогов на алкогольную продукцию, а также ослабление рубля, что удорожает импортные компоненты. ⁠Такой рост цен является довольно критичным, так как затрагивает товары массового спроса», – отметила эксперт.



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В свете этих изменений магазины могут принимать меры для сдерживания роста цен, такие как поиск альтернативных поставщиков, снижение издержек, проведение акций и распродаж. Прогнозируется, что на фоне увеличения цен россияне начнут менее активно приобретать водку, бренди и коньяк. Некоторые потребители могут переключиться на более доступные алкогольные напитки, например, вино или пиво, в то время как другие могут обратиться к нелегальным источникам алкоголя. Согласно данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России продолжает расти, она достигла 8,15 % за период с 21 по 27 мая, передает «Газета.Ru».

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