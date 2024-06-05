Переводы из России в Китай стали задерживаться на месяцы

Срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. О том, что платежи стали задерживаться, сообщила старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, ее цитирует РБК.

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Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила эксперт.

По словам директора по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрия Прохоренко, в среднем платежи в Китай проходят за одну-три недели в зависимости от видов приобретаемой продукции, банков-корреспондентов и валюты, в которой совершаются расчеты. При этом ряд поставщиков не могут однозначно объяснить, как делать переводы из России в Китай, добавил директор «АВАСОФТ Системы» и ИК «Энергософт» Василий Кузовков.

Как ранее сообщало Reuters, из-за страха китайских банков перед вторичными санкциями США платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран. Чаще всего таковыми выступают фирмы из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Однако эта схема означает высокую комиссию и риск конфискации груза.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон готов ввести санкции в их отношении за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.