На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, представили одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Снимки с мероприятия публикует Telegram-канал «Фонтанка».

Выяснилось, что на стенде Башкортостана раздавали футболки марки «За спорт» с цитатами главы государства. Всего посетителям предлагали три варианта вещи и множество цитат на выбор, которые сразу печатали на ткани. Отмечается, что бренд печатает тексты на одежде на станках из Италии и Японии.

Как пояснил представитель ретейлера, чтобы соответствовать качеству и требованиям потребителя, приходится использовать именно это оборудование.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ также выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.