ГЛОНАСС и «Техноджет» рассказали на ПМЭФ о своих аналогах Starlink

Российский проект по запуску новой спутниковой связи «Интернет из России» обеспечит стране глобальное лидерство в области информационных и коммуникационных систем. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил руководитель группы компаний «Техноджет», которая является оператором проекта, Александр Селютин.

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Проект, над которым работают уже более десяти лет, включает в себя новый протокол спутниковой связи на низких орбитах, фазированные антенные решетки и ПО для обслуживания этих компонентов. Первый в мире спутник с данными технологиями был продемонстрирован еще в 2013 году на Международном авиакосмическом салоне и был там отмечен высокой наградой.

С тех пор, рассказал Селютин, была создана полноценная тестовая сеть, которая работает в нескольких городах мира, включая Нью-Йорк, Москву, Новосибирск, Гонконг и Сидней. Селютин утверждают, что их протокол по скорости передачи данных превосходит «стандартный интернет сегодняшнего дня» на 17-50% в зависимости от условий соединения.

Спутники «Интернета из России» будут обеспечивать связь с любыми подвижными объектами в атмосфере, летящими со скоростью до 12 000 км/ч. Каждый космический аппарат сможет обслуживать до 144 000 абонентов одновременно, что, как сказал Селютин, превосходит показатель спутников Starlink в пять раз.

«Этот проект обеспечит не просто технологический суверенитет Российской Федерации, но и глобальное лидерство в области информационных и коммуникационных систем», – заключил спикер.



Вместе с «Техноджет» создание собственной системы низкоорбитальной спутниковой связи анонсировала и АО «ГЛОНАСС». По словам генерального директора Алексея Райкевича, в компании надеются, что смогут представить больше информации о проекте на форуме «Архипелаг», который пройдет на Сахалине с 8 по 21 июля.