Будет ли мясо ламы популярно в России, объяснил эксперт

Эксперт по цепям поставок Сергей Косогор заявил, что у мяса ламы есть перспективы на российском рынке, если его стоимость будет доступной. Об этом сообщает «Прайм».

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В июне 2024 года в Боливии сообщили о планах поставлять мясо ламы в Россию. Боливия уже подала запрос на экспорт этого продукта. Представитель фитосанитарного контроля страны Хавьер Суарес подчеркнул, что мясо ламы в Боливии высокого качества и в нем мало холестерина. В Боливии насчитывается около четырех миллионов верблюдовых, в том числе ламы и альпаки.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Косогор рассказал, что этот продукт может привлечь внимание россиян в случае его адаптации под местную кухню. Однако цены должны быть доступными - в диапазоне российских, подчеркнул эксперт.

По словам Косогора, в Боливии мясо ламы называют более полезным, чем говядина, поэтому оно стало очень популярным. Из этого мяса готовят карпаччо и стейки.