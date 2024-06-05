Стало известно, как россияне начали относиться к будущему своей страны

Оптимизм россиян по поводу экономического будущего страны растет, заявил NEWS.ru генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, сейчас граждане ждут от экономики больше, чем год-полтора назад. Причина заключается в замедлении инфляции и дефиците кадров, благодаря которому людям легче искать работу, говорит эксперт. Он отметил, что 2022 год был сложным из-за скачка инфляции и проседания доходов, но с 2023 года пошел их реальный рост.

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Это отличное время для работников сегодня. Они этим пользуются. Поэтому оптимизм резко вырос. Прогнозы позитивные по сравнению с тем, что было год-полтора назад, резко пошли вверх. В общем, сейчас время для планов и проектов, — сказал Федоров.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных граждан России составляет около 460 тысяч человек. На фоне этого наблюдается нехватка кадров — рынку труда не хватает около 2,5 млн специалистов. Кроме этого, как подчеркнул президент, с 2024 года в стране повысят минимальный размер оплаты труда, а реальная зарплата вырастет примерно на 8%.

Как подчеркнул российский лидер, лучший способ решения проблем, в частности в сфере трудовых отношений, это увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации в РФ. Путин отметил, что таким способом можно избавиться от дефицита рабочих рук.