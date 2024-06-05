За ввоз контрафакта в РФ введут уголовную ответственность

В Минпромторге выступили за введение уголовной ответственности за импорт в Россию товаров без маркировки. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, который появился на портале проектов нормативных правовых актов.

© РИА Новости

Речь идет о корректировках в статью 171.1 УК РФ, предусматривающую наказание только за оборот контрафакта внутри страны. Оборот предполагает производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт. Санкций за ввоз немаркированной продукции в стране нет. В ведомстве считают, что из-за этого поставщики и импортеры оказываются в неравном положении.

В министерстве указывают на необходимость в расширении перечня наказуемых деяний «ввозом на территорию Российской Федерации». Так, импорт контрафакта в крупном размере будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа, до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

За групповое преступление время отработки и тюремного заключения возрастает на год. Если же товары ввозятся в особо крупном размере, штраф увеличивается до полумиллиона рублей, срок в колонии — до шести лет.

Ранее «Известия» со ссылкой на члена правления Союза автосервисов Илью Плисова сообщили, что доля контрафактного автомобильного масла на российском рынке может достигать 30–50%.