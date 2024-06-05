Китай является крупнейшей экономикой мира и даже США необходимо понять, что не стоит говорить с Пекином языком «угроз и шантажа». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал угрозы Госдепартамента США ввести санкции против китайских компаний.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных мессенджей и подобных угроз, такого шантажа. Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство», - заметил Дмитрий Песков.



По его словам, даже США уже «вряд ли могут позволить себе говорить таким тоном» с крупнейшей экономикой мира, однако, видимо, еще не все американские политики это поняли. Но со временем они это поймут, заверил Песков.

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В США считают, что Пекин поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс путем экспорта товаров двойного назначения. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил о готовности Вашингтона ввести санкции в отношении Китая, «если с китайской стороны не последуют действия». В свою очередь заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы.