В «Опоре России» назвали прогрессивную шкалу НДФЛ справедливой
Президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин счел прогрессивную шкалу НДФЛ, ввести которую предложил Минфин РФ, справедливой и понятной, передают «Известия».
Калинин сделал соответствующее заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал сегодня, 5 июня.
«Та донастройка, которая была проведена, или предлагается провести по налоговым доходам физических лиц, она, в принципе достаточно понятная и воспринимается во многом справедливо», — подчеркнул президент организации.
Собеседник издания отметил, что в России обсуждали донастройку налоговой системы достаточно давно. По его словам, некоторые партии Государственной думы ставили вопросы о введении прогрессивной шкалы по НДФЛ. И в итоге «правительство услышало, в том числе, и предложения общества», подчеркнул Калинин.
Ранее сообщалось, что Минфин внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди изменений — новая прогрессивная шкала НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, повышение налога на прибыль компаний и введение акциза на жидкий никотин. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.