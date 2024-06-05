«Подарки людям, у которых есть все»: что предлагают участникам ПМЭФ

Магазин подарков для очень обеспеченных людей представил свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в нем можно купить побывавшее в космосе письмо Сергея Королева, автографы писателей и политиков, пишут «Известия».

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По словам учредителя компании Stargift Ильи Слуцкого, в магазине продаются «подарки людям, у которых есть все».

«В основном это автографы и вещи знаменитостей, эксклюзивные книги и предметы антиквариата. Сегодня мы подготовили подборку вещей. Самый дорогой и эксклюзивный экспонат стоимостью 75 млн рублей — это письмо конструктора Сергея Королева, которое побывало на МКС», - пояснил он.



Также на стенде представлен подлинный костюм Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», снимок первого космонавта в мире Юрия Гагарина с его автографом и фото с автографом поэта Иосифа Бродского.

Участники ПМЭФ могут также приобрести за 5 млн рублей совместное фото президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа. На нем стоит автограф каждого из политиков.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Страной - гостем ПМЭФ-2024 выступит Оман.