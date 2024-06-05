На ПМЭФ презентовали воду для богачей

Питьевую воду представительского класса под брендом Aurus представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление производителя «Молекул Аква», воду добывают на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии.

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Проект реализовали совместно с Aurus и ведущим российским научным и инжиниринговым центром ФГУП «НАМИ». Отмечается, что стеклянная бутылка для воды разработана российскими дизайнерами и выполняется из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint.

В компании подчеркивают, что все производство локализовано в России. Участок недр, откуда добывают воду, находится в экологически чистом Ардонском районе, в предгорье Большого Кавказского хребта, и защищен от антропогенного воздействия. В 2025 году на месте добычи начнет работать современный производственный комплекс по розливу бутилированной воды, который сможет производить свыше 100 млн единиц готовой продукции в год для распространения в корпоративном сегменте, розничных сетях и HoReCa.

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Официально стоимость воды Aurus не называлась. По данным Telegram-канала «Новости МСБ», цена может оказаться сравнимой с водой Perrier — от 400 до 600 рублей за бутылку.