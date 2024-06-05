Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

Владелец компании Stargift Илья Слуцкий назвал стоимость самого дорогого лота на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующий комментарий приводит телеканал РЕН ТВ в Telegram.

«Мы продаем подарки людям, у которых есть все. В основном это автографы и вещи знаменитостей, эксклюзивные книги и предметы искусства. Стоимость самого дорого экспоната составляет 75 миллионов рублей. Это письмо Королева, которое побывало в космосе на МКС», — заявил он, продемонстрировав на камеру рукопись советского ученого, которая посвящена запуску первому спутнику Земли.



Слуцкий показал журналистам еще одно письмо Королева личного характера. В нем он описывал свой отдых в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.