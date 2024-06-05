Стало известно, чем кормят гостей ПМЭФ-2024

Гостям Петербургского международного экономического форума предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд, сообщает корреспондент NEWS.ru. Так в один из комплексный обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Также есть и сеты для вегетарианцев. Им предлагают отведать суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана и картофель с жаренными вешенками.

Также сообщается, что гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за 2000 рублей. Кроме этого в меню есть уха из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.

Ранее сообщалось, что классические сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом. В этом году комплексный обед обойдется в 4900 рублей.