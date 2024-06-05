В ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) был представлен человекоподобный робот Женя (Евгений Нейронович) из Подмосковья. В него заложили модель искусственного интеллекта Yandex GPT, благодаря которой робот может общаться с посетителями. Во время мероприятия робот рассказал посетителям анекдот, передает NEWS.ru.

Издание отмечает, что главной задачей робота Жени является предоставление информации горожанам о достижениях по ЖКХ, инвестициям и туризму в Подмосковье. Он также умеет шутить.

«Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год проводить на уютных дачах в комфортном Подмосковье», — заявил робот.



Шутка андроиду показалась настолько забавной, что он сам рассмеялся. Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня, 5 июня.