Озвучена ожидаемая сумма контрактов от ПМЭФ

Сумма контрактов, которые будут заключены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ_2024), может достичь пяти триллионов рублей. Такие ожидания озвучили эксперты в разговоре с «Известиями» (IZ.RU).

В 2023 году сумма по общим сделкам, подписанным на форуме, достигла 3,8 триллиона рублей.

Главной темой ПМЭФ-2024 стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира», на форуме пройдет более 150 тематических дискуссий и двусторонние деловые мероприятия с делегациями из других стран. Согласно официальной статистике, на мероприятие зарегистрировались 17 тысяч участников из 136 стран и территорий.

Уровень в 4-5 триллиона рублей — в такую сумму оценивают перспективу заключения на форуме контрактов эксперты «БКС Мир инвестиций».

«По числу и масштабам ежегодно заключаемых соглашений ПМЭФ уникален», — подчеркнул инвестиционный стратег компании Александр Бахтин.



Аналитики «Финама» спрогнозировали более скромную цифру — 3,5 триллиона рублей. «Такие соглашения играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Например, договоры о строительстве новой инфраструктуры и развитии энергетических проектов привлекают крупные инвестиции и создают рабочие места», — рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков

На форуме запланировано подписание более 280 документов, большинство из которых держат в секрете. Пока известно, что Ленинградская область хочет заключить в рамках ПМЭФ 15 соглашений на 100 миллиардов рублей, Якутия — на 44 миллиарда рублей, Вологодская область — 27 контрактов на 150 миллиардов, Крым — почти на 40 миллиардов рублей. Среди подписантов числятся Минпромторг, «Алроса», «Сибур Холдинг», ВТБ и другие.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартовал в среду, 5 июня, и продлится до 8 июня.