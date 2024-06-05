Как России «удержаться» среди крупнейших экономик мира
Россия оказалась в четверке крупнейших мировых экономик, следует из обновленной оценки ВВП стран по паритету покупательной способности, которые были представлены Всемирным банком. «Известия» выяснили, как РФ может догнать своих конкурентов.
Отмечается, что России удалось обогнать в этом вопросе целый ряд стран, среди которых Япония и Германия. Лидер среди экономик мира по паритету покупательной способности - КНР. Отмечается, что ВВП государства в 2023 году достиг $35 трлн. На втором месте оказались США ($27,4 трлн), на третьем – Индия ($14,6 трлн).
По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максима Чиркова, Россия обойдет Индию лишь при более высоких темпах роста экономики и стабильном курсе российской валюты. Также он отметил, что в тройке лидеров мешает оказаться численность населения РФ. Эксперт обратил внимание на то, что в государствах, которые входят в топ-3, она в несколько раз больше, чем в России.
По словам председателя правления ассоциации «Публичная дипломатия», члена Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадима Петрова, у России есть потенциал для сокращения разрыва с Индией. Вместе с тем он указывает на необходимость увеличить инвестиции в научные исследования и разработки до уровня не менее 2% ВВП, продолжить реформы, которые направлены на улучшение делового климата и развитие МСП. Среди других задач для достижения цели - создание инфраструктуры и логистики для поддержки внутреннего рынка и снижение зависимости от экспорта энергоресурсов путем развития других отраслей экономики, подчеркнул специалист.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2024 года увеличился на 5,4%. По его словам, настрой по темпам роста экономики и промышленности в стране важно поддерживать и в дальнейшем.