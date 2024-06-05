Как России «удержаться» среди крупнейших экономик мира

Россия оказалась в четверке крупнейших мировых экономик, следует из обновленной оценки ВВП стран по паритету покупательной способности, которые были представлены Всемирным банком. «Известия» выяснили, как РФ может догнать своих конкурентов.

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Отмечается, что России удалось обогнать в этом вопросе целый ряд стран, среди которых Япония и Германия. Лидер среди экономик мира по паритету покупательной способности - КНР. Отмечается, что ВВП государства в 2023 году достиг $35 трлн. На втором месте оказались США ($27,4 трлн), на третьем – Индия ($14,6 трлн).

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максима Чиркова, Россия обойдет Индию лишь при более высоких темпах роста экономики и стабильном курсе российской валюты. Также он отметил, что в тройке лидеров мешает оказаться численность населения РФ. Эксперт обратил внимание на то, что в государствах, которые входят в топ-3, она в несколько раз больше, чем в России.

По словам председателя правления ассоциации «Публичная дипломатия», члена Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадима Петрова, у России есть потенциал для сокращения разрыва с Индией. Вместе с тем он указывает на необходимость увеличить инвестиции в научные исследования и разработки до уровня не менее 2% ВВП, продолжить реформы, которые направлены на улучшение делового климата и развитие МСП. Среди других задач для достижения цели - создание инфраструктуры и логистики для поддержки внутреннего рынка и снижение зависимости от экспорта энергоресурсов путем развития других отраслей экономики, подчеркнул специалист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2024 года увеличился на 5,4%. По его словам, настрой по темпам роста экономики и промышленности в стране важно поддерживать и в дальнейшем.