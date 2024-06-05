Россия рекордно нарастила прокачку газа по «Турецкому потоку»

По итогам мая объемы суточной прокачки российского природного газа по «Турецкому потоку» достигли абсолютного исторического максимума и составили 55,7 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что рекордного показателя удалось достичь 29 мая. В то же время среднесуточная прокачка топлива по этому маршруту за последний месяц весны составила 46,9 миллиона кубометров. Показатель почти вдвое превысил уровень аналогичного периода 2023 года. В сравнении с апрелем 2024-го он вырос на 15 процентов. При этом выше прокачка по «Турецкому потоку» в среднем за месяц была только в августе и сентябре прошлого года.

В общей сложности по итогам мая по этому маршруту было поставлено 1,45 миллиарда кубометров российского газа, что стало максимальным месячным показателем с начала года. Для мая достигнутый уровень оказался рекордным с момента запуска газопровода в 2020 году. Аналитики связывают резкий прирост прокачки по этому маршруту более выгодной стоимостью российского газа для европейских покупателей в сравнении со спотовыми ценами.

Прокачка топлива по «Турецкому потоку» держится на высоком уровне не первый месяц. Так, в первой половине апреля суммарные объемы поставок российского газа по этому маршруту выросли до 543,3 миллиона кубометров. В годовом выражении прокачка тогда увеличилась на 3,4 процента. Кроме того, тот результат стал максимумом для начала апреля за последние четыре года.