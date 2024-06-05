Названы причины скачка цен на газ в Европе

Скачок цен на газ в Европе обусловлен ситуацией в Норвегии и Азии, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Причины увеличения стоимости энергоресурса он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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В понедельник, 3 июня, цена газа на хабе TTF выросла на 12,79 процента, дойдя до 439 долларов за тысячу кубометров, что стало максимумом с 8 декабря 2023 года.

Цена на газ в Европе подскочила

Во-первых, Норвегия сократила свою добычу и экспорт из-за возникновения технических проблем на ряде проектов, сообщил аналитик.

«Наращивается объем потребления газа. Такая глобальная тенденция тоже подталкивает цены вверх», — уточнил он.



Во-вторых, в Азии довольно рано установилась жаркая и засушливая погода, которая приводит к тому, что гидростанции начинают меньше вырабатывать электроэнергии. Кроме того, повышается спрос, так как начался сезон кондиционирования.

«Это повысило цены на газ в Азии, а так как азиатский и европейский рынок все больше становятся связанными, то и в Европе, в общем-то, вынуждены поднимать цены, потому что иначе весь (сжиженный природный газ) СПГ уйдет на азиатские рынки, так как там платят больше. Поэтому в Европе вынуждены тоже вслед за Азией поднять свои цены. То есть там цена растет для того, чтобы удержать объемы СПГ, который перевозится в танкерах, иначе он весь уйдет на более премиальный рынок, на азиатский рынок», — рассказал эксперт.

Поэтому в Европе и растет цена. То есть, во-первых, это конкуренция с Азией, во-вторых, как я сказал, это проблемы с Норвегией, которая часть своих мощностей сократила. Но если норвежская история скорее локальная и временная, то конкуренция с Азией — это та новая нормальность, в которой Европе придется жить теперь Игорь Юшков аналитик ФНЭБ



Ранее постоянно дорожающие энергоносители Европе предсказали в Международном валютном фонде (МВФ). По мнению экспертов, энергетическая безопасность региона может ослабеть еще сильнее, а экономика станет все более чувствительной к проблемам с поставками газа и прочих углеводородов.