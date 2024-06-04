Названа стоимость обеда на ПМЭФ

Обед на Петербургском международном экономическом форуме его гостям обойдется в 4900 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, на выбор гостей ПМЭФ будет предложено несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский. Первый сет включает уху из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном, «Наполеон» со свежими ягодами.

Во второй входят говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом, медовик со свежими ягодами.

Те, кто выберет третий сет получат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами, кокосовое крем-брюле.

Вегетарианский включает в себя салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан, кокосовое крем-брюле.

Среди предлагаемых гостям напитков будут минеральная вода, ягодный мор, кофе и чай.

Стоимость всех сетов составляет 4900 рублей. В 2023 году комплексные обеды стоили по 4500 рублей.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в выставочном центре «Экспофорум».