Полиция Украины заявила об аресте связанных с РФ активов на $943 миллиона

Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы связанные с Российской Федерацией, на сумму 38 миллиардов гривен (почти $943 млн). Об этом сообщает РБК-Украина.

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По словам Рубеля, были арестованы вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа. Их передали украинской армии, подчеркнул он.

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До этого экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев опроверг информацию о судебном аресте по требованию СБУ его квартиры в городе Днепре.

Формально украинский суд арестовал и имущество Царева в Крыму. Речь шла о санатории имени Кирова и расположенном на его территории музее «Усадьба княгини Барятинской». На сайте санатория экс-депутат указан как директор.

На Украине бывшему депутату предъявлены многочисленные обвинения, в числе которых финансирование действий России, посягательство на территориальную целостность Украины, коллаборационизм, государственная измена и другие.

2 февраля сообщалось, что украинский суд арестовал недвижимость экс-депутата Рады Царева.

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