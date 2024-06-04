На Украине конфисковали активы почти на $940 млн, якобы связанные с Россией

Власти Украины, опираясь на данные полиции страны, наложили арест и конфисковали активы общей стоимостью чуть менее $940 млн, которые якобы связаны с РФ. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сообщил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

"В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (почти $940 млн - прим. ТАСС). Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать аресты имущества, которое власти связывают с владельцами из России.



По словам Рубеля, украинским военным среди прочего передали вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа.

Ранее Министерство юстиции Украины утверждало, что власти страны уже конфисковали, в частности, различные объекты недвижимости и иного имущества, якобы принадлежащие российскому предпринимателю Владимиру Евтушенкову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу, российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, сенатору от Крыма Сергею Цекову.

США признались в неспособности в одностороннем порядке изъять активы России

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.