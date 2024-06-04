На ПМЭФ представят автомобили и мотоцикл Aurus

На Петербургском международном экономическом форуме представят автомобили и мотоцикл российского бренда Aurus. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Aurus подготовит стенд на ПМЭФ. На нем планируют представить несколько моделей автомобилей в черном и синем цветах. Кроме того Aurus покажет на форуме свой новый мотоцикл.

Ранее сообщалось, что в ПМЭФ примут участие политики более чем из 45 стран. В частности, в Санкт-Петербург приедут президенты Боливии, Зимбабве и Абхазии Луис Арсе, Эммерсон Мнангагва и Аслан Бжания.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в выставочном центре «Экспофорум».