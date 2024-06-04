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Эрдоган заявил, что Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу

Турция впервые приступила к экспорту в Европу природного газа. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Турция впервые начала экспорт газа в Европу
© РИА Новости
"Компания BOTA начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", - сказал Эрдоган, имея в виду Венгрию и Румынию.
Экономика
Реджеп Эрдоган