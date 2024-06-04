Турция впервые начала экспорт газа в Европу

Турция впервые приступила к экспорту в Европу природного газа. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Компания BOTA начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", - сказал Эрдоган, имея в виду Венгрию и Румынию.

