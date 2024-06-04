Ушаков назвал число стран-участниц в ПМЭФ в этом году

Петербургский международный экономический форум в 2024 году посетят политики более чем из 45 стран мира. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что, в частности, в Санкт-Петербург приедут президенты Боливии, Зимбабве и Абхазии Луис Арсе, Эммерсон Мнангагва и Аслан Бжания, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев и глава республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик.

Также участие в форуме подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. ПМЭФ будет включать в себя почти 400 деловых мероприятий.