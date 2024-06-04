«Это предел»: Греф оценил сложившуюся в российской экономике ситуацию

На текущий момент экономика в России в серьезной степени перегружена. Соответствующее заявление во вторник, 4 июня, в рамках выступления в Совфеде сделал глава Сбербанка Герман Греф.

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— У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности. На уровне 84 процента — это предел, — отметил Греф.



Глава банка подчеркнул, что большие суммы поступают в экономику при помощи бюджетного импульса, передает ТАСС.

В свою очередь президент «Норникеля» Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо сборов и единоразовых платежей. Предприниматель отметил, что государству необходимы дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Государственной думе заявил, что основные параметры налоговой системы необходимо зафиксировать до 2030 года, тогда как для самозанятых налог в России останется неизменным до 2028 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России необходима предсказуемая налоговая система, в основе которой должно лежать ее стабильное состояние.