РФ обсуждает со странами Латинской Америки дедолларизацию

Россия обсуждает с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и другими латиноамериканскими государствами отказ от доллара при осуществлении торговых операций друг с другом. Такое заявление на полях ПМЭФ-2024 сделал Александр Щетинин, глава департамента Латинской Америки МИД РФ.

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"У нас со многими странами (ведутся переговоры о дедолларизации - прим. автора). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ. С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла", - отметил дипломат.



Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в среду и продлится до 8 июня.