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ТАСС 5 июня организует на ПМЭФ встречу Путина с главами мировых информагентств

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 июня, проведет в Санкт-Петербурге встречу с руководителями мировых информационных агентств. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин проведет встречу с руководителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости

Это традиционное мероприятие, которое уже много лет организует ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ходе форума [Путин] проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Это будет 5 июня в 14:00, то есть еще до [официального] открытия форума", - сказал Ушаков.

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