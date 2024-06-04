Путин проведет встречу с руководителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 июня, проведет в Санкт-Петербурге встречу с руководителями мировых информационных агентств. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Это традиционное мероприятие, которое уже много лет организует ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).