Министр финансов Сирии представит страну на ПМЭФ

Министр финансов Сирии Кенан Яги представит арабскую республику на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он прибыл в Санкт-Петербург. Об этом заявил ТАСС посол Сирии в РФ Башар Джаафари.

"Министр финансов [будет представлять], он уже здесь", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.



Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.