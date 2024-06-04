Названы факторы, повлиявшие на удешевление нефти в мире
Мировые цены на нефть начали снижаться из-за ряда факторов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов, опрошенных РИА Новости.
Напомним, что во вторник котировки нефти марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель. Это произошло впервые с 5 февраля. По словам эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елены Зотовой, падение цены на нефть обусловлено реакцией рынка на планы ОПЕК+ по увеличению добычи, оглашенные 2 июня 2024 года. Другой фактор - исчерпание потенциала «осушения» рынка, достигнутого в начале нынешнего года, отметила собеседница.
По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, динамика также связана с переоценкой рисков конфликта на Ближнем Востоке, наращиванием поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, снижением дисциплины соблюдения квот со стороны некоторых участников ОПЕК+, падением спроса со стороны США и Китая и разгрузкой партий нефти.
2 июня страны ОПЕК+ приняли решение продлить свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года.