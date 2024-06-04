Эксперт спрогнозировал увеличении ключевой ставки

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко сообщил, что к началу июня текущая экономическая ситуация может привести к увеличению ключевой ставки Банка России до 17 процентов. Возможность оставить ставку на текущем уровне или увеличить ее на 200–300 базисных пунктов, хотя маловероятна, будет обсуждаться на заседании Центробанка.

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Преобладание рисков, связанных с инфляцией из-за высокого спроса на товары и услуги, указывает на необходимость увеличения ключевой ставки. Эксперты считают, что Центробанк рассмотрит возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов до 17 процентов как основной сценарий.

Тимошенко заявил, что решения оставить ставку без изменений или увеличить ее сразу на 200-300 базисных пунктов кажутся маловероятными, поскольку пока нет веских оснований, подтвержденных статистикой и прогнозами.

Если регулятор примет решение повысить ключевую ставку, ставки по вкладам также будут скорректированы в сторону увеличения. Многие банки уже начали повышать ставки из-за сценария сохранения высокой ключевой ставки (и даже ее роста) на более длительный срок, чем ожидалось ранее.

— Повышение ключевой ставки будет поддерживать курс рубля, но его влияние будет ограниченным. Основным фактором, определяющим курс национальной валюты, будет экспортно-импортный баланс. Однако также следует учитывать снижение доходов от экспорта из-за падения цен на нефть. По мнению Тимошенко, с высокой вероятностью летом курс рубля уверенно вернется на уровни выше 90 рублей за доллар, — рассказал эксперт в интервью РИАМО.



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